Door deze vijf memorabele wedstrijden sleepte PSV de landstitel binnen

EINDHOVEN - PSV veroverde zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Ajax voor de 24ste keer in de clubhistorie de landstitel. We selecteerden vijf opvallende momenten uit het seizoen van de kersverse landskampioen.

12 augustus 2017 | PSV-AZ 3-2

MENTALE ONTSNAPPING

De eerste competitiewedstrijd van het seizoen is meteen een finale voor PSV. Ruim een week eerder is de ploeg roemloos onderuit gegaan in de voorronde van de Europa League, tegen het Kroatische NK Osijek. Voor het eerst in 44 jaar ontbreekt PSV op het hoofdpodium van een Europees toernooi. Supporters zijn woedend en roepen om verregaande maatregelen. Spelers en trainer Phillip Cocu liggen onder vuur en bereiden zich onder hoogspanning voor op de openingswedstrijd tegen AZ.

PSV speelt tegen AZ opnieuw niet geweldig, maar de spelers tonen wilskracht en knokken zich op karakter naar een 3-2 zege. De overwinning geeft aan dat er binnen de spelersgroep van de Eindhovenaren tóch voldoende draagvlak is om er met elkaar de schouders onder te zetten. Eendracht maakt macht.

24 september 2017 | FC Utrecht–PSV 1-7

TERUG AAN KOP

Tijdens de zesde speelronde van de Eredivisie wervelt PSV op bezoek bij FC Utrecht naar een monsterzege. Het wordt 1-7 in De Galgenwaard, door doelpunten van uitblinker Jürgen Locadia (vier), Steven Bergwijn, Marco van Ginkel en een ijzersterke Hirving Lozano, die terugkeerde van een schorsing na zijn rode kaart tegen SC Heerenveen.

De zege op FC Utrecht - de grootste voor de Eindhovenaren dit seizoen - levert PSV voor het eerst sinds de competitiestart de koppositie in de Eredivisie op. De ploeg van Cocu lost Feyenoord af en geeft de koppositie vervolgens niet meer uit handen in het restant van het seizoen.

25 februari 2018 | Feyenoord-PSV 1-3

DREUN VOOR AJAX

PSV zet in De Kuip een levensgrote stap naar de 24ste landstitel. Tien speelronden voor het einde van het seizoen verslaat de ploeg van Cocu Feyenoord op eigen veld met 1-3 door goals van Arias, Bergwijn en Gastón Pereiro. Het gebeurt vol overtuiging en met de uitstraling van een ware kampioensploeg.

Uitblinker en doelpuntenmaker Arias toont zich deze middag de belichaming van de gretigheid van PSV. De Eindhovenaren maken door de zege een einde aan een zwakke reeks in Rotterdam. Beter nog: de winst komt een paar uur nadat titelconcurrent Ajax verrassend punten laat liggen tegen ADO Den Haag (0-0). Daardoor is het gat met de Amsterdammers weer zeven punten.

10 maart 2018 | Willem II-PSV 5-0

KNOCK-OUT IN TILBURG

Amper twee weken nadat PSV in Rotterdam aantoont titelkandidaat nummer één te zijn, krijgt de koploper geheel onverwacht een dreun van jewelste op bezoek bij Willem II. De Eindhovenaren druipen met 5-0 af en lijden hun grootste competitienederlaag sinds 1964.

De historische zeperd tegen Willem II is - net als de eerdere 3-0 nederlaag bij Ajax van 10 december - een gevolg van een onverklaarbaar gebrek aan beleving, scherpte en de wil om te winnen. "We moeten ons schamen. Dit is PSV-onwaardig", zegt een woedende Cocu na afloop. Hij hekelt de slappe instelling en schrapt de vrije dag van zijn spelers daags na de wedstrijd.

7 april 2018 | AZ-PSV 2-3

SUPERSAVE VAN SCHWAAB

Meer nog dan de winnende goal van Marco van Ginkel of de dubieuze rol van scheidsrechter Kevin Blom is dit dé wedstrijd van de actie van Daniël Schwaab. De PSV-verdediger brengt in de zevende minuut redding op een schot van Teun Koopmeiners door zich in een uiterste krachtsinspanning met gestrekt been in de baan van het schot te werpen. De bal vliegt via het onderbeen van de Duitser over de lat en PSV blijft op dat moment een vroege achterstand bespaard.

Hoewel de Eindhovenaren in de tweede helft alsnog twee treffers incasseren en zich daarna met drie goals in vijf minuten op miraculeuze wijze herstellen van die achterstand, blijft de actie van Schwaab nadrukkelijk in het hoofd zitten. De Duitser staat ermee symbool voor de onverzettelijkheid die PSV dit seizoen laat zien.

De 2-3 zege in Alkmaar voelt als het bereiken van de top van de Mount Everest. PSV hoeft een week later tegen Ajax alleen nog maar de vlag te planten.