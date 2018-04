PSV kampioen in seizoen 2017/2018: grote overwinningen en weinig echte missers

EINDHOVEN - PSV is kampioen! Met een zege op concurrent Ajax hebben de Eindhovenaren landstitel nummer 24 te pakken. De reis naar het kampioenschap begon halverwege augustus. Net na het Europese debacle maakte de ploeg van trainer Phillip Cocu indruk in eigen land, slechts vijf keer werd er niet gewonnen. Even terugkijken naar het afgelopen voetbaljaar, een seizoensoverzicht.

Augustus 2017, sterke start

PSV-AZ (3-2), NAC-PSV (1-4), PSV-Roda JC (2-0)

Na de Europese uitschakeling tegen NK Osijek was er veel kritiek op PSV. De eerste competitiewedstrijd volgde ruim een week later, thuis tegen AZ. De Eindhovenaren wonnen met 3-2, tot tevredenheid van Cocu. "Met de beleving die we vandaag hebben getoond, de strijd en twee teams die aanvallend voetbal willen spelen, krijg je een wedstrijd als deze." Daarna werden ook NAC en Roda JC verslagen. De start van het nieuwe seizoen in Nederland begon zo goed.

September 2017, eerste nederlaag en monsterscore

Heerenveen-PSV (2-0), PSV-Feyenoord (1-0), FC Utrecht-PSV (1-7), PSV-Willem II (4-1)

In september was de start een stuk minder. De eerste wedstrijd werd verloren, uit bij sc Heerenveen. Aanwinst Hirving Lozano kreeg rood tijdens de 2-0 nederlaag, hij werd geschorst. Aad de Mos en René en Willy van de Kerkhof waren na de nederlaag duidelijk over de titelkansen van PSV, die waren er niet. Na de nederlaag in Friesland herstelde PSV zich echter knap. Eerst werd er gewonnen van regerend landskampioen Feyenoord. Daarna volgde een monsterzege monsterzege in Utrecht. Jürgen Locadia was de grote man in de Domstad, hij scoorde vier keer tijdens de 1-7 zege.





Oktober 2017, negen punten uit drie duels

VVV-PSV (2-5), PSV-Heracles Almelo (3-0), Vitesse-PSV (2-4)

PSV scoort er in oktober lustig op los. In Venlo wist de ploeg van Cocu met 2-5 te winnen, daarna werd er ook met veel doelpunten gewonnen van Heracles Almelo en Vitesse. Over de wedstrijd in Arnhem was de PSV-trainer erg tevreden. Hij noemde het 'de beste wedstrijd van het seizoen'. "Ik heb het team in de kleedkamer daarvoor de complimenten gegeven."

November 2017, spektakel tegen FC Twente

PSV-FC Twente (4-3), PEC Zwolle-PSV (0-1), Excelsior-PSV (1-2)

Ook in november won PSV alle competitiewedstrijden. Drie keer met een doelpunt verschil. Vooral de wedstrijd tegen FC Twente zal bij veel fans nog wel in de gedachten zitten. Drie keer kwam PSV op voorsprong in het Philips Stadion, drie keer kwam FC Twente weer op gelijke hoogte. In de slotminuten zorgde Stefan Thesker met een eigen doelpunt voor de beslissing. Voor Luuk de Jong zorgde de wedstrijd tegen zijn oude club ook voor vertrouwen, na 1132 minuten wist hij weer te scoren.





December 2017, tik van Ajax en goed herstel

PSV-Sparta (1-0), Ajax-PSV (3-0), FC Groningen-PSV (3-3), PSV-ADO Den Haag (3-0), PSV-Vitesse (2-1)

Een gevoelige tik kreeg PSV in december. Na een 1-0 zege op Sparta volgde de wedstrijd tegen concurrent Ajax. De achterstand van de Amsterdammers was op dat moment al tien punten. PSV had Ajax eigenlijk al uit kunnen schakelen voor de landstitel, maar ging in Amsterdam met 3-0 onderuit. Na de gevoelige tik kreeg PSV in de volgende wedstrijd nog een tik te verwerken. Uit bij FC Groningen leek PSV zich te herstellen met een zege, maar diep in blessuretijd maakte Mike te Wierik de 3-3. Zo verloor PSV vijf punten in twee wedstrijden. In de volgende duels stond de druk er op bij PSV, maar met zeges op ADO en Vitesse werd het weer rustig in Eindhoven.

Januari 2018, blessuretijd

Heracles Almelo-PSV (1-2), FC Twente-PSV (0-2)

Na FC Twente (4-3) en PEC Zwolle (0-1) pakte PSV in januari weer een overwinning in blessuretijd. De Eindhovenaren waren op weg naar een gelijkspel, maar in de blessuretijd maakte aanvoerder Luuk de Jong nog de winnende. "Het is heerlijk om het zo op het laatste moment te beslissen", zei De Jong na zijn doelpunt.





Februari 2018,

PSV-PEC Zwolle (4-0), PSV-Excelsior (1-0), Sparta-PSV (1-2), PSV-Heerenveen (2-2), Feyenoord-PSV (1-3)

Een gelijkspel tegen Heerenveen en weer een schorsing van Hirving Lozano. Dat zijn twee dingen die negatief zijn uit de maand februari. Verder was het vooral weer gewoon goed qua resultaten. Voetballend was het niet altijd goed, maar uit vijf wedstrijden werden wel dertien punten gepakt.

Maart 2018, misstap tegen Willem II en drie goede zeges

PSV-FC Utrecht (3-0), Willem II-PSV (5-0), PSV-VVV (3-0), PSV-NAC (5-1)

In maart boekte PSV drie goede overwinningen. Opmerkelijk was echter de nederlaag tegen Willem II. In Tilburg gingen de Eindhovenaren hard onderuit: 5-0. Bij de concurrenten was er weer hoop, maar met twee goede overwinningen (tegen VVV en NAC) boorde PSV die hoop snel de grond in. Luuk de Jong wilde na de grote nederlaag ook al niets weten van 'kampioensstress'. "Heel veel spelers waren er bij de kampioenschappen twee en drie jaar geleden bij. We weten wat er gevraagd wordt. Het is gewoon een offday of wat dan ook. Het mag gewoon niet gebeuren."

April 2018, winst in toppers

AZ-PSV (2-3), PSV-Ajax (3-0)

In de wedstrijd tegen AZ leek PSV zichzelf veel druk op te leggen voor de topper tegen Ajax. In Alkmaar kwam PSV op een 2-0 achterstand. In een paar minuten tijd werd de wedstrijd compleet omgedraaid. Met drie doelpunten in korte tijd kwam PSV op voorsprong, 2-3 was ook de einduitslag. Zo werd PSV-Ajax de kampioenswedstrijd. Bij winst was de 24ste landstitel een feit. Zondagmiddag werd die zege geboekt. Bij rust stond PSV al op een comfortabele 2-0 voorsprong. Uiteindelijk won PSV met 3-0 en kon het feest losbarsten!