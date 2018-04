Pechduivel achtervolgt zijspancrosser Etienne Bax: 'Echt iets voor ons'

TALAVERA DE LA REINA - Zijspancrosser Etienne Bax werd tijdens de GP van Spanje opnieuw achtervolgd door de pechduivel. De coureur uit Bergeijk moest de eerste manche overslaan nadat het blok van zijn motor was vastgelopen in de opwarmronde. ‘Echt iets voor ons’.

LEES OOK: Etienne Bax breekt sleutelbeen bij zijspancross: 'Geen zin in een mitella en zes weken rust'

“De pen van de krukas ging kapot”, aldus Bax. “Heel raar, want het blok wordt elke zaterdag voor een race nog eens nagelopen. Hij zat muurvast en het was meteen over. Echt iets voor ons.”

Bax, die nog altijd kampt met fysiek ongemak na zijn crash in Oss, kon in de tweede manche wel van start. Na een matige start en een sterke inhaalrace werden hij en bakkenist Kaspars Stupelis tweede. “Het gaat nog niet zoals we willen en het kan beter, maar het rijden zelf gaat op zich heel goed.”



Bax' broer Robbie eindigde samen met Daniel Willemsen als vierde en vijfde.