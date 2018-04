Darts: Michael van Gerwen strandt verrassend in kwartfinales

SAARBRÜCKEN - Het gebeurt niet vaak, maar Michael van Gerwen is zondag zowaar weer eens tegen een nederlaag aangelopen. De darter uit Vlijmen strandde verrassend al in de kwartfinales van de Euro Tour in Saarbrücken.

Ian White was de beul in Duitsland. Hij won met liefst 6-2. Het was niet eens dat Van Gerwen slecht gooide, 100 gemiddeld, maar de Engelsman liet 105 noteren en gooide ook nog eens zes van zijn zeven dubbels raak.

Het betekende voor Van Gerwen tevens het einde van een run van 20 ongeslagen duels op rij.