Depla bevestigt geruchten: Kaan Safranti doodgeschoten vanwege ripdeal

BREDA - Sinds de schietpartij in de Sandenburgstraat in Breda gaan de geruchten al: de omgekomen Kaan Safranti zou zijn doodgeschoten vanwege een rip deal. Burgemeester Depla bevestigt die geruchten vanavond in het EO programma NieuwLicht. Daarin ging Depla in gesprek over het legaliseren van de wietteelt.

Depla vertelt ook dat de 26-jarige Kaan door zijn hoofd geschoten is. Hij noemt de schietpartij als voorbeeld van gevolgen van de illegale wiethandel. De broer van Kaan zei eerder nog dat hij niet geloofde dat zijn broer in drugs handelde, hij had daar nooit iets van gemerkt en vond het niks voor zijn broer.