Wakker worden en nog een keer nagenieten: Kampioenen! [FILMPJE]

EINDHOVEN - Het centrum van Eindhoven en dan met name het Stratumseind veranderde zondag in één grote hossende, zingende en kolkende massa. Het kampioenschap van PSV werd van jong tot oud gevierd. En daar kunnen wij geen genoeg van krijgen. Ben jij net wakker en wil je ook nog even nagenieten, bekijk dan zeker deze nieuwe beelden.

Een sfeerimpressie: