Na de helden van PSV is het nu aan de helden van de schoonmaakdienst om plasticzee op te ruimen

Het beeld op straat in Eindhoven maandagochtend. (Foto: Alice van der Plas)

EINDHOVEN - Eén grote zee aan plastic en papier. Zo zou je de binnenstad van Eindhoven maandagochtend vroeg het beste kunnen omschrijven. Straten liggen bezaaid met bekertjes, kartonnen kampioenschalen en draagtrays.

Na de helden van PSV die zondag kampioen werden, is het maandagochtend aan de helden van de afvaldienst om de stad schoon te vegen.





Platte kar

Want voor de huldiging die maandagmiddag om 17.00 uur begint met de traditionele rit op de platte kar van het Philips Stadion richting stadhuis, moet de stad er natuurlijk weer spik en span uit zien. Stel je voor dat de platte kar vastloopt in een berg plastic... dat kunnen we natuurlijk niet hebben.

PSV werd zondag landskampioen door directe concurrent Ajax met 3-0 te verslaan. Het is de 24e titel van de club uit Eindhoven. Voor PSV waren Pereiro, De Jong en Bergwijn trefzeker.