Superfan Cristiano (7) showt 'PSV-tattoo' maandag opnieuw: 'Inkt gaat er niet zomaar vanaf'

EINDHOVEN - Wie is toch dat jongetje met die enorme PSV-kampioenstattoo op z’n bast die zondag de show stal in de uitzending van Studio Sport? Velen hebben het zich waarschijnlijk afgevraagd. En wat blijkt: het is de 7-jarige Cristiano Bovers uit Eindhoven. Een vriend van zijn vader Bert, superfan van PSV, gooide speciaal zijn tattooshop open zodat hij de bast van Cristiano kon beplakken.

Met stencils, want natuurlijk zijn het geen echte tatoeages, vertelt Bert Bovers maandagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. De inkt gaat er volgens hem echter niet zomaar vanaf. En dat komt eigenlijk wel goed uit, want natuurlijk is de jonge superfan van PSV maandag ook present bij de huldiging van de kampioenen in de stad. En dan wil hij zijn 'tattoos' volgens zijn vader opnieuw showen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Cristiano ‘scoort’ op nationale televisie. “Hij gaat naar elke uit- en thuiswedstrijd”, vertelt zijn vader. En dan wordt hij als kleine manneke geregeld gevonden tussen de PSV-fans.





Het idee voor de ‘tattoo’ ontstond bij de uitwedstrijd in Alkmaar tegen AZ. Toen PSV de wedstrijd alsnog met 2-3 uit het vuur sleepte, trok vader Bert zijn shirt uit om zijn tattoos te laten zien. Vervolgens deed Cristiano, die bij Bert op zijn nek zat, ook zijn shirt uit. Bert had niks in de gaten, maar later zag hij foto’s van zijn zoontje.

Op dat moment beloofde hij Cristiano dat hij, wanneer PSV tegen Ajax kampioen zou worden, ook trots met zijn borst vooruit kon lopen. Net als zijn vader. En zo geschiedde. De vriend van Bert gooide zondagochtend zijn tattooshop open en plakte de tekst ‘Landskampioen 2018’ en het logo van PSV op de bast van Cristiano.





Eerst naar school

Als het goed is, zit Cristiano maandag eerst op school. Want hoewel hij volgens zijn vader wel moe is na het kampioensfeest van zondag, is dat wel gewoon de bedoeling.

Dat zijn zoontje meer uitkijkt naar de huldiging maandagmiddag, was zondag echter al duidelijk. Toen vroeg hij namelijk al aan aan zijn vader of hij nog fakkels had om af te steken. "Hij heeft dus alweer zin in vanmiddag", aldus Bert.