Melanie (8) en Stephan (11) grijpen in als oma beroerte krijgt: 'Het zijn echte helden'

RIJEN - "Oma doet een beetje raar." Met die woorden liet Stephan (11) alle alarmbellen afgaan. Hij belde Linda, de partner van zijn vader Rien. Die belde op zijn beurt snel 112 en ging naar het huis van zijn moeder. Door het snelle handelen van zijn kinderen Stephan (11) en Melanie (8) hield oma geen blijvende schade over aan de TIA (tijdelijke beroerte).

Rien van Schaik en Linda hadden vrijdagavond een bruiloftsfeest. Stephan en Melanie gingen daarom logeren bij hun oma. Ze had net pannenkoeken gebakken en was even op de bank gaan liggen. De kinderen vonden dat hun oma vreemd deed. Ze belden daarom Linda op.

"Ik merkte direct dat het niet goed was", vertelt Rien, die 112 belde en in de auto stapte. "Toen ik bij het huis van mijn moeder aankwam stond de ambulance op het punt van vertrekken. Ze is heel snel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht."

Kanjers

Door het snelle handelen van de kinderen kwam de hulp op tijd. "De doktoren vertelden dat het goed komt met mijn moeder omdat ze er zo snel bij waren. Melanie en Stephan zijn echte helden. Ik ben heel trots op ze. Het zijn echte kanjers."

De kinderen zijn na hun heldendaad gewoon weer naar school gegaan. Oma mag het ziekenhuis maandag weer verlaten.