Actie in strijd tegen drugs: meerdere invallen in Brabant

ODILIAPEEL - De politie heeft maandagochtend onder meer in Odiliapeel, Eindhoven, Den Bosch, Schijndel en Uden invallen gedaan. De invallen in Brabant maken deel uit van een grotere actie in de strijd tegen de synthetische drugscriminaliteit. In totaal viel de politie in het zuiden van het land in zeker veertien panden binnen.

De actie werd uitgevoerd door in totaal honderd agenten. Er werden zes aanhoudingen verricht. Het is niet duidelijk waar dit precies gebeurde. Ook is onduidelijk wat de politie bij de invallen in onze provincie heeft gevonden.





In het Limburgse Echt troffen agenten duizenden liters grondstoffen aan. Volgens de politie worden deze vermoedelijk gebruikt voor een toeleverancier. Ook in Zaltbommel (Gelderland) werd een opslag en een lab gevonden.

