Bijzondere vondst in Markiezenhof: ingemetseld boek onder plavuizen

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bij werkzaamheden tijdens groot onderhoud in het Markiezenhof in Bergen op Zoom is een ingemetseld boek ontdekt. De gemeente heeft de bijzondere vondst maandagochtend bekendgemaakt.

Het boek is ingemetseld onder plavuizen in een technische ruimte. Specialisten van het stadspaleis zullen het boek vrij maken en in quarantaine plaatsen om het te beschermen.

Herkomst

Volgens een woordvoerder van de gemeente is nog niet duidelijk uit welke tijd het boek stamt: "Verschillende experts doen de komenden tijd onderzoek naar de herkomst en waarde van het boek.

Het Markiezenhof wordt op dit moment gerestaureerd. De werkzaamheden moeten volgend jaar klaar zijn.