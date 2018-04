Grote hoeveelheid wiet en cocaïne gevonden bij autobedrijf in Goirle, drie arrestaties

De recherche doet onderzoek in het pand. (Foto: Toby de Kort)

GOIRLE - De politie heeft zondagnacht een grote hoeveelheid wiet en cocaïne gevonden in een autobedrijf aan de Geitenhoef. In het pand waren drie personen aanwezig, zij zijn opgepakt.

De politie kwam de drugs op het spoor door de surveillance van wijkagenten. Ze zagen verdachte activiteiten bij het autobedrijf.

Auto's in beslag genomen

Maandag doet de recherche onderzoek in het pand. Politiehonden doorzoeken auto's die bij het bedrijf staan. Er zijn inmiddels tien auto's in beslag genomen.

De verdachten zitten vast.