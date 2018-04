Steve woont naast het Philips Stadion en is Ajax-fan: 'Ik heb de hele avond niks gezegd'

EINDHOVEN - Ajax-fan Steve Moghal kroop zondagmiddag stilletjes weg. Vooral toen zijn vrouw, die fervent PSV-aanhanger is, dreigde dat hij in de auto moest slapen. Maandag heeft Steve het bijzonder zwaar. Hij woont in Philipsdorp, pal naast het stadion van PSV. En vlak onder zijn neus verloor zijn club Ajax zondag met 3-0. "In het hol van de vijand."

"Het was heel pijnlijk zondagavond, maar ik heb het overleefd", zegt Steve, terwijl hij beteuterd zijn huis afsluit om naar zijn werk te gaan. "Ik heb de hele avond niks gezegd en ik ben keurig naar boven gegaan. Nu ga ik stilletjes naar mijn werk. Ze zullen wel pesten en lachen."

'Terecht landskampioen'

Maar Steve is sportief. "PSV is een terechte landskampioen, Ajax heeft gewoon punten laten liggen." Steve woont dichtbij het Philips Stadion omdat zijn vrouw dat zo graag wilde. "Ik geniet er veel van hoor. Alles wat met voetbal te maken heeft, is leuk."

Hoe anders is de sfeer in het huis van buurvrouw Lenie Coenen. Het huishouden van Lenie is een echt voetbalhuishouden met een vlag van PSV achter het raam en een valkparkiet die Messi heet. "Toen ik zei dat we gingen winnen, zeiden ze 'gij bent gek'. Maar ik zei, let maar op. Ik had mijn vlag niet voor niets hangen."

'Het blijft mooi'

Lenie woont al 28 jaar naast het stadion en heeft al heel wat kampioenschappen gezien. "Maar het blijft mooi." Ze vindt het alleen wel jammer dat de spelers niet meer voor haar huis op de platte kar stappen. "Nu stappen ze aan de PSV-laan op en kan ik niets meer zien."

Voor buurman Enzo kan de maandag ook niet meer stuk. Om klokslag acht uur moest hij op zijn werk zijn. "Ik ben wel moe, maar het is ook wel fijn, want we kunnen lekker de hele dag over PSV praten. Die Amsterdammers hebben we goed ingepakt."

Enzo heeft Italiaans bloed en is ook voor AC Milan. Maar in Eindhoven is het alleen maar PSV. "Vanavond is het volop feest. Dan klim ik met een vriend naar de zolder en heb ik een mooi uitzicht."