Rook verraadt illegale tabaksfabriek in Dongen

DONGEN - De politie heeft maandag een illegale sigarettenfabriek opgerold in de Runstraat in Dongen. Vijf Poolse mannen die sigaretten aan het maken waren, zijn opgepakt.

De tabaksfabriek werd ontdekt in een grote loods. De politie kwam de fabriek op het spoor nadat iemand melding had gemaakt van rookontwikkeling bij het pand. De brandweer kwam ook op de melding af. Het is niet bekend of er iets in brand stond.