Vanuit een Cessna de huldiging van PSV bekijken, Niels en Jake wonnen prijsvraag

EINDHOVEN - Een seizoenkaart hebben ze niet, maar PSV-fans Niels en Jake Persoon hebben maandagavond bij de huldiging wel de beste plekken van Eindhoven. Met een Cessna vliegen ze over een kolkend Eindhoven, waar PSV gehuldigd wordt.

Eindhoven Airport schreef een prijsvraag uit, waarbij twee fans de rondvlucht konden winnen. Niels uit Eindhoven: “Mijn oudste zoon wordt deze week vier jaar oud en is gek van PSV en bezeten van vliegtuigen en helikopters, alles wat de lucht in kan. De prijsvraag leek me de uitgesproken gelegenheid om hem een leuk verjaardagscadeau te geven. Wie niet waagt, wie niet wint”

Zoon Jake had al eens een topdag toen hij met mascotte Phoxy op de foto mocht. “Zo’n vlucht is natuurlijk nog mooier. Jake heeft nog nooit in zo’n vliegtuig gevlogen.”

Vader Niels wel, want zoonlief heeft de liefde voor vliegtuigen niet van een vreemde. “Ik heb een keer aan een actiedag meegedaan waarbij je in een ochtend delen van een vliegopleiding kreeg, ’s ochtends theorie en daarna de lucht in om zelf het vliegtuig te besturen, tot de landing. Maar vanmiddag let ik niet op de piloot, maar kijk ik naar beneden.”