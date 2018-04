Eerste supporters op weg naar het Stadhuisplein, 'PSV zit in mijn hart'

EINDHOVEN - De eerste PSV-supporters verzamelen zich in het centrum van Eindhoven om later vandaag op uitbundige wijze het kampioenschap van hún club te vieren. De Eindhovense ploeg versloeg zondag in eigen huis directe concurrent Ajax met 3-0 en sleepte daarmee het 24e landskampioenschap in de wacht. De spelers worden om 19.00 uur op het Stadhuisplein gehuldigd en daar willen, beter gezegd moeten, de supporters bij zijn.

Voordat de supporters richting het Stadhuisplein gaan, lopen ze eerst nog even langs de fanshop om nog even een speciaal petje of shirt te kopen. Eindhovenaar René Cox loopt met een grote tas met kampioensattributen. "Voor onze kinderen, mijn vrouw en mezelf", glundert Cox. "Voor de kinderen is eerst een huldiging in het stadion. Daarna gaan ze met mijn vrouw naar huis en ga ik met vrienden door naar het Stadhuisplein.

Fans uit hele land

Zoals elke topclub heeft ook PSV supporters die uit het hele land komen. Zoals René van Dijk uit Barendrecht. Geboren in Eindhoven en tot zijn zestiende voetbalde hij bij PSV. "Hier wilde ik per se bij zijn. PSV zit in mijn hart. Ik was eerst van plan om bij het stadion naar de platte kar te gaan kijken, maar als ik zo inschat kan ik beter gelijk naar het Stadhuisplein gaan." En weg is hij.









Vanuit Zuid-Limburg is een groep van zes jongeren gekomen. Het aanstaande kampioenschap was al weken hét onderwerp in de groepsapp. "Hier moesten we bij zijn. We hebben ons zelfs ziek gemeld op school. We zijn al jaren PSV-fan," vertelt Yannick Paulissen. De groep is onderweg naar het Stadhuisplein. Dylan Bruynen: "We gaan op tijd, want we willen vooraan staan. Lang wachten? Dat klopt, maar we doden de tijd wel met bier drinken."