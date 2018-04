Twee broers uit Oudenbosch en man uit Roosendaal opgepakt voor terrorisme

OUDENBOSCH/ROOSENDAAL - Een arrestatieteam heeft maandag drie Brabanders opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme. Het gaat om twee broers van 29 en 26 jaar oud uit Oudenbosch en een man van 37 uit Roosendaal. Ze zouden hebben gepraat over een aanslag op het Turkse consulaat.

Een vierde verdachte (39) die is opgepakt komt uit het Belgische Essen. De verdachten zijn Marokkaans-Nederlandse mannen.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens het onderzoek naar een geluidsfragment dat de AIVD vorig jaar onderzocht in een andere zaak. Dat onderzoek richtte zich op een verdachte in Rotterdam. Die man had in zijn kelderbox een Kalasjnikov met munitie en een lading illegaal zwaar vuurwerk liggen.

In het geluidsfragment is een gesprek te horen tussen de Rotterdammer en de mannen die maandag werden aangehouden. Ze spraken over een aanslag op het Turkse consulaat. De verdachte uit Rotterdam werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel.

Verspreiden gewelddadig jihadisme

De politie doorzocht voor het onderzoek drie woningen in Oudenbosch en Roosendaal en een loods in Sprundel. De politie viel ook twee huizen in Essen en Antwerpen binnen. Er werd beslag gelegd op digitale gegevensdragers en drie auto's.

Het onderzoek naar het viertal richt zich op voorbereidingen en training voor terrorisme. Ook verdenkt justitie de mannen zich op het opruien tot terrorisme door het verspreiden van gewelddadig jihadisme via social media.

Geen explosieven gevonden

In de Roosendaalse woning werd ook een hennepkwekerij ontdekt. De politie benadrukt dat bij de doorzoekingen geen wapens of explosieven zijn gevonden.

De drie Nederlandse verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man die in België werd aangehouden wordt binnenkort overgeleverd aan Nederland.