Gemeente Breda wil herstelkosten beschilderde Trechterman op Willem-II supporters verhalen

BREDA - De gemeente Breda wil de kosten om het kunstwerk De Trechterman langs de A27 weer rood te maken verhalen op de supporters van voetbalclub Willem-II. Die verfden het kunstwerk in de nacht van vrijdag op zaterdag rood-wit-blauw. De gemeente schat de herstelkosten op zo'n vijftienhonderd euro.

De ludieke actie van de supporters ging vooraf aan de streekderby in het Eredivisievoetbal die NAC afgelopen zondag verloor. De supporters van beide clubs staan ieder jaar garant voor een aantal opvallende acties. Zo rolde de NAC-aanhang dit weekend de rode loper uit voor hun concurrenten.

Onnodige kosten samenleving

De gemeente Breda ziet de humor van de actie wel in maar wil de kosten toch op de supporters proberen te verhalen. "Hoewel we het waarderen dat Willem II-supporters zich van hun artistieke kant laten zien en zich in dit geval letterlijk tot heuse kunst-schilders ontpoppen, zouden we een volgende keer toch liever zien dat ze hun verfwerk gewoon tot hun eigen kozijnen beperken. Dat voorkomt de samenleving onnodige kosten", laat een woordvoerder weten.

In aanloop naar de derby verfden NAC-supporters de Big Funnelman, zoals het kunstwerk officieel heet, weer geel-zwart. Die verflaag bleef echter niet lang zitten. De enorme regenbuien van zaterdag op zondag toverden de Tricolore-Trechterman grotendeels weer tevoorschijn.