Politie vindt ruim dertig ton aan chemicaliën bij grote drugsactie, zeven aanhoudingen

De politie ruimt een pand in Odiliapeel uit. (Foto: Danny van Schijndel).

EINDHOVEN - Meer dan dertig ton chemicaliën en zeven aanhoudingen, dat is de opbrengst van een grote politieactie maandag in Brabant, Gelderland en Limburg tegen drugscriminelen. Ook werden er vuurwapens gevonden. De politie viel in totaal zeker veertien panden binnen.

De invallen, die op elkaar waren afgestemd, vonden plaats rond zes uur in de ochtend. In Eindhoven, Venlo (Limburg), Zaltbommel (Gelderland) en Weert (Limburg) werden verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. In de woningen werden vuurwapens en telefoons in beslag genomen.

Er waren ook invallen in Uden, Odiliapeel, Den Bosch, Son, Best, Oss, Schijndel en Waalre. In Waalre werden meerdere aanhangwagens met materiaal voor drugslabs gevonden.

'Groothandel'

De grootste vondst werd gedaan in het Limburgse Echt. Daar lag een 'groothandel' in chemicaliën. Er werd ruim dertig ton aan grondstoffen voor de productie van drugs in beslag genomen.