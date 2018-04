Heldenonthaal en bierdouche voor spelers Willem II na zege bij gehate buurman NAC

Willem II-aanvaller Fran Sol is het middelpunt van een bierdouche. (Foto: De Kruikenzeiker)

TILBURG - Eindhoven was zondag niet de enige Brabantse stad waar de drank rijkelijk vloeide. Ook in Tilburg vloog het bier met liters door de lucht na de 1-2 zege van Willem II bij buurman NAC Breda.

In de huishoudens van de Willem II-spelers zijn er maandag ongetwijfeld extra wasjes gedraaid. Toen de Tricolores zondagmiddag na hun triomf in Breda bij het eigen stadion aankwamen en fris gedoucht de bus verlieten, werden ze getrakteerd op een ware bierdouche van honderden dolenthousiaste supporters van de club.

Fran Sol overgoten

Dat een overwinning tegen de gehate buurman uit Breda veel losmaakt bij de fans, blijkt wel uit onderstaande beelden. Zo was de populaire aanvaller Fran Sol, dit seizoen topscorer in de Eredivisie, hét middelpunt van het spontane feest.

Ongetwijfeld zal ook Ben Rienstra het nodige bier over zich hebben heengekregen. Hij maakte zich bij de fans onsterfelijk door beide doelpunten tegen NAC te maken.













Eindelijk weer winst in Breda

De fans van de Tricolores hadden een flinke tijd moeten wachten op een triomf in Breda. De 1-2 van zondag was de eerste Eredivisiezege bij NAC sinds 14 september 2008 (1-3). Daarna bleven de Tilburgers vier keer op rij zonder succes op Bredase bodem: 4-0, 2-1, 4-0 en 0-0.