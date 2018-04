Na zelfmoorden en drugsgebruik: inspecties zien verbetering bij Woenselse Poort

EINDHOVEN - Het gaat beter met tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven, waar onderzoek anderhalf jaar geleden grote tekortkomingen aan het licht bracht. Wel blijft de hoge (administratieve) werkdruk een punt van aandacht. Ook moet de zorginstelling blijven werken aan de deskundigheid van medewerkers. De inspectiediensten voor justitie en veiligheid en voor de gezondheidszorg schrijven dat in een afsluitend rapport.

De Woenselse Poort raakte in 2016 in opspraak door een aantal zelfmoorden en meldingen over onder meer drugsgebruik, intimidatie, slecht toezicht, wapensmokkel en relaties tussen personeel en cliënten. Ook had het personeel last van agressie op de werkvloer. Daarop werd een onderzoek ingesteld.

Maatregelen die de zorginstelling afgelopen jaar heeft doorgevoerd werpen vruchten af, melden de inspectiediensten. Het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers is verbeterd. Daarmee is er nu zicht op een stabiele toekomst voor de kliniek, zo staat in het rapport.

De nieuwe manier waarop de organisatie wordt aangestuurd zorgt voor 'meer duidelijkheid en voorspelbaarheid'. Daarnaast heeft de kliniek de personele bezetting op orde gebracht, de veiligheidsmaatregelen aangescherpt en stappen gezet om het gebruik van en de handel in drugs te verminderen.

Personeel weerbaarder

De Woenselse Poort heeft verder geïnvesteerd in meer deskundigheid en meer verbale en fysieke weerbaarheid van het personeel. Ook dat sorteert effect. Medewerkers geven aan zich minder geïntimideerd te voelen. Wel merken de inspectiediensten op dat het personeel bij moet blijven leren, met name wat betreft het herkennen van signalen dat cliënten weer de fout in dreigen te gaan.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker laat naar aanleiding van het rapport de werkdruk nader tegen het licht houden. Hij verwacht de Tweede Kamer in juni over de uitkomsten van dat onderzoek te informeren.

Opstapeling van problemen

In het verleden stapelde probleem zich op probleem bij de kliniek. In 2014 werd De Woenselse Poort bijvoorbeeld opgezadeld met een extra groep zware tbs’ers en dat kon het personeel niet aan Tegelijkertijd moest de kliniek van de Dienst Justitiële Inrichtingen bezuinigen op de prijs voor zorgintensiteit en beveiliging. Medewerkers kregen niet veel later te maken met een reeks aan geweldsincidenten, bleek uit documenten die Omroep Brabant opvroeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De incidenten in de kliniek zorgden voor Kamervragen, het bestuur stond onder druk op te stappen.

Sinds januari heeft de kliniek een nieuwe directeur. Gertrude Graumans is opvolger van tijdelijk directeur Johan Nijhuis.