Poolse vrouw uit Ossendrecht is door misdrijf om het leven gekomen

OSSENDRECHT - De Poolse vrouw die afgelopen zaterdag in haar huis aan het Putsmolentje in Ossendrecht dood werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Daar gaat de politie in ieder geval vanuit, zo laat een woordvoerster weten.





De politie wacht verder met het officieel bekendmaken van de identiteit van de vrouw. De identificatie door de familie vindt maandagavond pas plaats.

LEES OOK: Man opgepakt na vondst dode vrouw in huis Ossendrecht

De partner van de vrouw wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie doet nog geen nadere mededelingen over het voorval. Mogelijk gaat het om een relationeel conflict.

LEES OOK: ‘Dode in Ossendrecht is een Poolse vrouw van 51’