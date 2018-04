Lange file op A67 richting Venlo na ongeluk met motorrijder, weg weer open

EINDHOVEN - Door een ongeluk met een motorrijder is een lange file ontstaan op de A67 van Eindhoven richting Venlo. De weg was een tijdlang afgesloten, maar werd rond half zeven weer geopend. De vertraging voor het verkeer is volgens de ANWB nog een uur.

De ANWB adviseert verkeer richting Venlo om te rijden via Weert en Roermond (A2 en A73). Het is onduidelijk hoe het met de motorrijder is.

Zoveelste ongeluk

Het is al het zoveelste ongeluk op de A67 in de afgelopen tijd. Vooral gekantelde vrachtwagens zorgden de afgelopen maanden voor veel ellende op de weg.