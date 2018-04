Beloning van 15.000 euro voor gouden tip over dood Mariëlle Markgraaff

HELMOND - Er is een beloning van 15.000 euro beschikbaar voor de tip, die leidt naar de dader of daders van de gewelddadige dood van Mariëlle Markgraaff uit Helmond. De vrouw van 37 werd op 22 februari 2016 dood gevonden vlakbij het woonwagenkamp waar ze woonde.

Ze had twee dochters, die destijds tien en twaalf jaar waren. Mariëlle Markgraaff was met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen.



Meer aandacht in Opsporing Verzocht

Meer over de beloning en deze coldcase dinsdagavond in Opsporing Verzocht. In dit opsporingsprogramma van AVROTROS vertelt de politie onder meer over het nieuwe sporenonderzoek, dat vorige week donderdag rond de plaats delict werd gehouden.



Ruim een half jaar na de vondst van Mariëlle Markgraaff maakte haar moeder al bekend dat ze een beloning van vijfduizend euro overheeft voor de gouden tip die leidt naar de moordenaar van haar dochter. Die tip bleef vooralsnog uit. Er was eerder dat jaar wel een verdachte aangehouden, Dennis K., maar die werd al snel op vrije voeten gesteld. De zaak kwam begin dit jaar weer in het nieuws toen de politie bekendmaakte dat er een nieuwe kalender komt met onopgeloste moordzaken. Deze is opgehangen in gevangenissen en bij de reclassering. Eén van die zaken is dus het misdrijf met Mariëlle Markgraaff als slachtoffer.