PSV-keeper Jeroen Zoet heeft het naar zijn zin op de platte kar: 'Wil groeten doen aan Koevermans'

EINDHOVEN - Jeroen Zoet is zelden zo uitzinnig geweest als vandaag. De keeper van PSV nam het woord op de platte kar en richtte zich tot voormalig PSV-spits Danny Koevermans, die in de studio van Omroep Brabant zit.

“Hee, Omroep Brabant”, roept Zoet als hij een verslaggever, overigens van PSV TV, voor zijn neus krijgt. “Ik wil de groeten doen aan Danny Koevermans. De zon schijnt, het is lekker weer. Dit is mooi toch”, stamelt de doelverdediger, die voor deze gelegenheid al wel een biertje op heeft.









'Ik was zijn chauffeur'

Koevermans zelf moest er hard om lachen. “Tien jaar geleden was ik zijn chauffeur. Hij zat als jonkie in een gastgezin en daar haalde ik hem steeds op. Toen zei ik al: je gaat kampioen worden met PSV en Oranje halen, dan moet je mij niet vergeten hè.”

Koevermans en Zoet hebben nog steeds goed contact. “We gaan regelmatig met een clubje Champions League kijken voor de buis”, vertelt Koevermans. “Dan bestellen we Chinees en is het heel gezellig.”