De beste zanger van PSV is natuurlijk Nicolas Isimat-Mirin

EINDHOVEN - Nicolas Isimat-Mirin stal natuurlijk weer de show tijdens het kampioensfeest van PSV op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat deed de verdediger tijdens eerdere huldigingen ook al.

“Come on Pee-sjee-vee, come on Pee-sjee-vee”, zong de Franse verdediger natuurlijk weer op zijn kenmerkende wijze. Net als in 2016.









Cocu

Even daarvoor gaf PSV-trainer Phillip Cocu een indrukwekkende speech. Hij benadrukte dat zijn spelers veerkracht hadden getoond na een moeizame start van het seizoen.









Jeroen Zoet zette de schijnwerpers op teammanager Mart van den Heuvel. Die werd afgelopen vrijdag 65 jaar. De duizenden supporters zongen een verjaardagsliedje voor hem.