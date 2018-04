Wie stak de verwoestende brand in Eindhovense basisschool aan? Politie heropent onderzoek

EINDHOVEN - De politie heeft het onderzoek naar de brand die basisschool Onder de Wieken in Eindhoven volledig verwoestte heropend. Aanleiding is nieuwe informatie die lijkt te bevestigen dat de brand is aangestoken en naar de mogelijke dader(s) kan leiden. Dat laat de politie dinsdag weten in het programma Bureau Brabant.

De brand, die in juni vorig jaar het gebouw volledig in de as legde, liet diepe sporen na bij de leerlingen en leraren. “Voor de kinderen was de brand traumatisch. Ze waren erg verdrietig”, zegt de directeur van de school, Lenny Voets, in Bureau Brabant. “Het was verschrikkelijk. Nog steeds als het luchtalarm gaat schrik je even. Je denkt meteen: is er brand?”

Aangestoken

De politie vermoedde al snel dat de brand was aangestoken. Er werd ook iemand aangehouden. Maar door een gebrek aan bewijs moest deze verdachte weer worden vrijgelaten. Nu denkt de politie een nieuw aanknopingspunt te hebben.

Uit onderzoek blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door een barbecue. Die werd na de brand in de buurt van het gebouw gevonden. De politie roept mensen die iets hebben gezien zich te melden. Dat kan via het nummer 0800 6070, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

