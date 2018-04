Zus van opgepakte terreurverdachten gelooft er niets van: 'Daar hebben ze de ballen niet voor!'

In Oudenbosch viel een arrestatieteam een woning in de Spuilaan binnen. (Foto: Erald van der Aa).

OUDENBOSCH - Op de vloer van hun slaapkamer, met de knieën tegen de rand van hun bed, werden twee broers uit Oudenbosch maandagochtend gearresteerd. Rond vijf uur viel een arrestatieteam het huis van hun ouders aan de Spuilaan binnen. Samen met twee mannen uit Roosendaal en het Belgische Essen worden ze verdacht van het plannen van een aanslag op het Turkse consulaat. Hun zus (24) gelooft niet dat haar broers tot zoiets in staat zijn.

Haar ouders zijn zich in ieder geval rotgeschrokken toen hun twee zonen van hun bed werden gelicht.

Geblinddoekt

"Ze begrijpen er niets van", vertelt de dochter van het gezin. "Mijn broers werden geblinddoekt meegenomen en daarna werd het hele huis overhoop gehaald. Ook het huis van mijn oudste broer in Antwerpen hebben ze onderzocht; hij is niet gearresteerd." De politie nam ook auto's in beslag en er werden verschillende gegevensdragers meegenomen.

"Een vriend van mijn broers uit Oudenbosch is ook meegenomen voor verhoor, maar hij mocht maandagmiddag weer naar huis." Volgens de vrouw zou de verdachte uit Roosendaal ook een bekende van hen zijn.

'Alles wat God verboden heeft'

De vrouw is ervan overtuigd dat haar broers niets te maken hebben met het plannen van een terroristische aanslag. "Daar hebben ze echt de ballen niet voor! Ze zijn zulke schijterds." Volgens haar zijn de twee totaal niet streng gelovig en kunnen ze daarom geen aanhangers zijn van het jihadisme.



"Ik ken ze door en door. Daar kunnen ze echt niets mee te maken hebben. Mijn ene broer gaat alleen op vrijdagen naar de moskee en de ander gaat bijna nooit. Ze doen alles wat god wat verboden heeft. Ze blowen heel veel en hebben in het verleden ook veel gedronken."

Asfalt

De broers hebben alle drie dezelfde soort baan, zo vertelt ze. "Ze werken als zzp'ers. Ze werken als asfalteerder en ook als asfaltwerker."

Hoe het kan dat drie van haar broers op een bepaalde manier betrokken zijn bij zo'n groot terrorisme-onderzoek, weet hun zus niet. "Misschien hebben ze een keer cool lopen doen tegen vrienden. Of hebben ze weleens een filmpje opgezocht ofzo. Ik zou het echt niet weten."

'Hartstikke aardige mensen'

De 41-jarige Iwan woont een paar huizen verderop aan de Spuilaan. Hij is stomverbaasd. "Die ouders zijn een jaar of zeventig. Ze wisten van niets. Ze wonen daar al veertig jaar. Het zijn hartstikke aardige mensen. Ze zeggen altijd goedendag. Ook hebben ze me allemaal geholpen met verhuizen."

Maandagochtend schrok Iwan wakker van een harde klap. "Ik dacht dat er een bloempot viel. Daarna hoorde ik een hoop geschreeuw. Toen ik de gordijnen opende, zag ik een hoop politie. Een man van het arrestatieteam scheen vanaf een schutting in de achtertuin met een zaklamp de tuin in. Volgens mij zochten ze nog een andere weg om binnen te komen."