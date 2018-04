Helmond Sport kiest voor Alflen als nieuwe trainer: 'Hij brengt gezonde brutaliteit'

HELMOND - Helmond Sport heeft Rob Alflen aangesteld als nieuwe trainer voor komend seizoen. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

De 49-jarige Utrechter wordt de opvolger van Roy Hendriksen, die na twee seizoenen vertrekt bij de Jupiler League-club.

Alflen is sinds januari 2016 bij Heracles Almelo werkzaam als assistent-trainer. Daarvoor was hij vijf jaar in dienst bij FC Utrecht, waaronder een seizoen als hoofdcoach.

Goed gevoel

"Voor mij was het duidelijk dat ik weer op eigen benen wilde staan als hoofdtrainer", zegt Alflen op de website van Helmond Sport.

"Aan de gesprekken met de club heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Hierdoor was de keuze voor mij makkelijk. Ik ga volledig voor deze mooie kans.”

Gezonde brutaliteit

"We zijn blij dat we met Rob snel een nieuwe trainer hebben kunnen aanstellen die goed bij de club past", zegt Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport. "Als volksjongen sluit hij goed aan bij volksclub Helmond Sport en heeft hij een stukje gezonde brutaliteit die we ook op het veld terug willen zien."

Achttiende plaats

Helmond Sport is bezig aan een tegenvallend seizoen. De ploeg van Hendriksen verloor negentien van zijn 36 wedstrijden in de Jupiler League en heeft op de ranglijst slechts twee ploegen onder zich: RKC Waalwijk en Jong FC Utrecht.