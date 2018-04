Smolders nu echt buitenspel, D66 krijgt leiding over vorming nieuw college in Tilburg

De raad in Tilburg debatteert over de formatie (foto: Jos Verkuijlen).

TILBURG - D66 in Tilburg gaat verder met het formeren van een nieuw college. Een motie hiertoe werd, tijdens een debat maandagavond, door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Het debat kwam nadat de informatie, die werd geleid door de Lijst Smolders Tilburg (LST), uit elkaar was geklapt. Smolders lijkt nu echt buitenspel gezet. Verschillende partijen lieten weten klaar te zijn met het beschuldigen en zwart maken waaraan Smolders zich zou hebben bezondigd.

Vorige week werd duidelijk dat het niet gaat lukken om een coalitie te formeren met daarin LST, GroenLinks, VVD, CDA en PvdA. Erik de Ridder van het CDA vroeg zich dan ook sterk af of Smolders wel een coalitie wil. " Kon er geen meerderheid gevonden worden, of was er onwil?"

LEES OOK: Hans Smolders niet aan de macht in Tilburg, geen coalitie met grote winnaar van verkiezingen

'Het gebeurt weer'

Wie steekt nu wie een dolk in de rug? Hans Smolders, de voorman van LST, was er tijdens het debat duidelijk over. Voor de verkiezingen zijn er al afspraken gemaakt. "En ik zie het hier nu weer voor mijn ogen gebeuren", wijst Smolders naar VVD en het CDA. Grootste ergernis van Smolders blijft het uitsluiten door D66. Beppie Smit was er tijdens het debat duidelijk over waarom de Democraten niet met LST kunnen samenwerken. "De afgelopen vier jaar heeft Smolders het bestuur wanbeleid en geldverspilling verweten. Dat staat zelfs in zijn verkiezingsprogramma. Dat rijmt bij ons niet."

Smolders blijft ervan overtuigd dat er al vóór de verkiezingen afspraken zijn gemaakt om tot een coalitie te komen. Het CDA reageerde daar gepikeerd op. De Ridder: "Welke afspraken zijn er gemaakt voor de verkiezingen? Als die er zijn, wij waren er niet bij."



'Veel te vroeg gestopt'

Het CDA en ook de VVD vinden dat het werk van informateur Philip Eijlander veel te vroeg is gestopt. “Eerst hadden alle mogelijkheden met LST onderzocht moeten worden”, aldus De Ridder. “We hebben niet eens een gesprek gehad”, zei Oscar Dusschooten van de VVD.



"Het lijkt alsof Smolders door een hond gebeten is. Het is jammer dat het zo loopt. Het lijkt nu erg persoonlijk te worden", meende Henk van Tilborg van 50 PLUS. "Jammer dat hij de deur die openstaat voor een aantal partijen niet ziet. Ik vraag me af of LST wel zelf in de coalitie wil. De opstelling van Smolders zal wel moeten veranderen. "