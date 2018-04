Explosie zorgt voor ravage bij appartement in Den Bosch

DEN BOSCH - Een ontploffing heeft maandagnacht voor flinke schade gezorgd aan een appartement in de Amsterdamstraat in Den Bosch. Vermoedelijk is een explosief neergelegd voor de deur van de woning.

De voorruit van het appartement ligt aan diggelen, een regenpijp is vernield en de deur is beschadigd. Naast de deur is de muur zwartgeblakerd.

Harde knal

De explosie was rond twee uur ’s nachts in grote delen van Den Bosch te horen. Niemand raakte gewond. De bewoner keek op het moment van de ontploffing televisie aan de achterkant van het appartement. Zijn hond lag in de buurt van de deur, maar die bleef ook ongedeerd.

De politie doet onderzoek. Daarom is de parkeerplaats voor het complex afgezet.