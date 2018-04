NAC is Thierry Ambrose voorlopig kwijt met knieblessure

BREDA - NAC Breda moet het in de eindfase van het seizoen doen zonder aanvaller Thierry Ambrose. De 21-jarige Fransman viel afgelopen zondag in de derby tegen Willem (1-2) uit met een knieblessure. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij voorlopig niet meer kan voetballen. "Het seizoen is over voor mij", liet hij weten.

Volgens NAC moet de exacte ernst van de blessure nog worden vastgesteld. "De komende periode wordt bekeken hoe het herstel van de knie zich ontwikkelt en wordt deze, in samenspraak met Manchester City, verder onderzocht'', meldde de club. "Maar voorlopig ziet het er naar uit dat hij in ieder geval dit seizoen niet meer in actie kan komen."

Ambrose, gehuurd van Manchester City, kwam in zijn eerste seizoen bij NAC tien keer tot scoren. De Bredase club staat momenteel in de eredivisie op de vijftiende plaats, vier punten boven de degradatiestreep.

Programma NAC

NAC speelt woensdag uit tegen concurrent Sparta Rotterdam. Daarna volgen nog duels met sc Heerenveen en hekkensluiter FC Twente.