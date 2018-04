Snelheidsduivel scheurt door Cuijk en raakt rijbewijs kwijt

CUIJK - Een 53-jarige man uit Cuijk is maandagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Op meerdere plekken reed hij veel te hard, meldt een wijkagent op Twitter.

De man trapte in Beugen het gaspedaal flink in. Daar bereikte hij een snelheid van 150 kilometer per uur op een 80-kilometerweg. Agenten kregen de wegpiraat in het vizier en achtervolgden hem.

Op de Maasboulevard in Cuijk reed de man honderd kilometer per uur, waar de toegestane maximale snelheid dertig kilometer per uur is.