Hoera, het is lente maar we gaan het hebben over gladde wegen

EINDHOVEN - Het wordt warm deze week, zalig zomers warm. Donderdag tikken we waarschijnlijk zelfs de 26 graden aan. De winter lijkt mijlenver weg, maar voor Rijkswaterstaat is dit hét moment om terug te blikken op de gladheid op de Brabantse wegen, de afgelopen wintermaanden. Hoeveel kilometer werd er gereden door de strooiwagens? En hoeveel zout werd in totaal er uitgestrooid? Een overzichtje.

* De eerste keer dat er gestrooid moest worden in Brabant was op woensdag 29 november 2017.

* Vanuit acht zoutloodsen werd 15.333 ton zout gestrooid over de Brabantse wegen. Vorig jaar was dit veel minder, zo'n 10.000 ton.

* In totaal legden de strooiwagens deze winter ruim 179.000 kilometer af, dat is bijna 4,5 keer rond de aarde.

* Piekdagen qua gladheid waren op zondag 10 en maandag 11 december 2017. Toen moest er flink worden gestrooid. Ook op zaterdag 3 maart rukten de strooiwagens massaal uit.

* Als het in de hele provincie glad is, worden er 76 strooiwagens en 153 sneeuwschuivers ingezet. Er zijn dan zo'n 200 mensen actief om Brabant ijsvrij te maken.



Zo. En nu weer lekker naar buiten, genieten van de zon.