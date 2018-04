EHBO tijdens PSV-huldiging: sneetjes in de neus en verzwikte enkels

EINDHOVEN - Een pleistertje hier, een beetje lijm daar en af en toe iemand met z’n zatte kop van de grond rapen. Volgens Jan Pero van de EHBO in Eindhoven hebben zijn mensen maandag tijdens de huldiging van PSV geen gekke dingen meegemaakt. “Het was een mooi feestje”, zegt hij de dag nadat 65.000 feestgangers de binnenstad van Eindhoven weer veilig hebben verlaten.

Jan Pero is inzetcoördinator van de EHBO. Hij zorgt er voor dat er tijdens de thuiswedstrijden van PSV voldoende EHBO’ers in het stadion zijn om in geval van nood hulp te kunnen bieden. Ook zijn hij en zijn mensen paraat tijdens onder meer de massale huldigingen van de club. Voor Jan Pero was het de zeventiende keer. “Sinds ik dit doe wordt PSV één keer in de twee jaar kampioen. Dat is toch mooi”, aldus Pero.

Niet in het zweet gewerkt

Hij weet dus waar hij over praat. Het kampioensfeest maandag was volgens hem voor de EHBO’ers een feest als alle anderen. Pero: “We waren met ongeveer veertig EHBO’ers actief in verschillende posten rond het Stadhuisplein. Daar stonden twintigduizend mensen. Als je dan bedenkt dat we er een kleine honderd hebben behandeld, dan is dat heel weinig. We hebben ons in ieder geval niet in het zweet hoeven werken”, zegt de coördinator.

Het was ook allemaal klein letsel. Het massale gehos van links naar rechts leverde hier en daar verzwikte enkels op. Sommige mensen raakten lichtgewond door het vuurwerk.

Pero: “En er wordt bij zo’n feest altijd veel gedronken dus we hebben ook mensen laveloos van de grond geraapt en naar de EHBO-posten gebracht. Daar probeerden we ze dan weer wakker te krijgen. Uiteindelijk was er maar één persoon waarvan wij en het ambulancepersoneel vonden dat die beter even naar het ziekenhuis kon gaan.”

'Effetjes lijmen'

De meeste klanten van de EHBO’ers waren mannen tot veertig jaar. Pero: “Het viel dus allemaal nogal mee als je kijkt hoeveel mensen er op de been waren en hoe uitzinnig de massa was. Er kwamen ook mensen binnen die geraakt waren door rondvliegen bekers bier en een sneetje in het hoofd hadden. Ach, dan lijm je dat even en kunnen ze weer verder."