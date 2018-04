Lisa (14) neemt nieuwste meetapparatuur mee op de fiets

EINDHOVEN - Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Eindhoven? De lucht wordt al gemeten op verschillende plekken met meetkasten, maar om een nog beter beeld te krijgen heeft TNO nieuwe apparatuur ingezet. De 14-jarige Lisa van der Geer rijdt er deze week mee naar school.

Lisa is één van de ongeveer twintig luchtwachters in Eindhoven. Zij rijden een week met de apparatuur op de fiets om de luchtkwaliteit te meten.



De apparatuur meet het NO2-gehalte: "Dat is stikstofdioxide", legt Lisa uit. "Dat is minder bekend dan fijnstof of CO2, maar ook heel vervuilend."

Meetkasten

De luchtkwaliteit in Eindhoven wordt al enige tijd gemeten. Er hangen tientallen meetkasten in de stad, maar die meten niet alle lucht die je als fietser inademt, bijvoorbeeld als je achter een brommer rijdt.

Lees ook: Lucht in Brabantse steden viezer



Niet alleen in Eindhoven, ook in andere steden in Nederland wordt dé luchtkwaliteit op deze manier gemeten. Lisa is met haar veertien jaar de jongste luchtwachter van Nederland en ze weet precies waarom ze dit doet.

"Een paar jaar geleden heeft mijn moeder longontsteking gekregen en daar is ze bijna aan overleden. Ik ben daar heel erg van geschrokken. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat dat door luchtvervuiling komt, maar ik kan wel zeggen dat er heel veel mensen jaarlijks ziek worden door luchtvervuiling en sinds dat is gebeurd ben ik me er voor gaan inzetten."



Lees ook: Lisa (14) voert actie tegen luchtvervuiling