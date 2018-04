Grote politieactie Linberg Park in Molenschot, ook helikopter ingezet

MOLENSCHOT - De politie is dinsdagochtend begonnen met een groot onderzoek op vakantiepark Linberg Park in Molenschot. Volgens een woordvoerder zijn daarbij veel agenten betrokken. Ook is een politiehelikopter ingezet. De resultaten van de controle zijn nog niet bekend.

Het vakantiepark is volledig afgegrendeld. Om wat voor onderzoek het gaat, is nog onduidelijk. Mogelijk is de politie op zoek naar synthetische drugs, maar er is nog niets gevonden. De politie werkt samen met medewerkers van de gemeente Gilze en Rijen.

'Overdonderd'

Parkbeheerder Mark van den Berg van Linberg Park is overdonderd door de politieactie. Hij baalt er enorm van dat de politie hem niet van tevoren op de hoogte heeft gesteld. "Dinsdagochtend vroeg kwamen de agenten het park oplopen. Samen met mij hebben ze zes huisjes gecontroleerd. Daar is niets gevonden", aldus de Van den Berg.

"De politie zal ook niets vinden op het park, want ik houd zelf altijd een strenge controle. Bovendien meld ik het anders meteen bij de politie." Van den Berg zegt dat de onaangekondigde politieactie niet goed voor het vertrouwen is tussen het park en de politie en gemeente.