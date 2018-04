Een uitgestippelde route om met het mooie weer buiten, wandelend te vergaderen

EINDHOVEN - Het weer voor deze dinsdag en de komende dagen: een zonnetje en prettige temperaturen. Uitstekend weer om op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven de Work-Walk uit te proberen. Het is een onderzoek naar gezonder en beter vergaderen voor werknemers, die een groot deel van de dag zittend doorbrengen. De zogeheten schermklevers.

Op de campus wordt begin mei een kilometerslange blauwe lijn aangebracht. De lijn geeft de route aan van de zogeheten Work-Walk. De Work-Walk is een wetenschappelijke proef om te onderzoeken of wandelend vergaderen goed is voor mens en bedrijf. “We werken heel veel en we zitten heel veel. Het vergaderen zal veel efficiënter uitpakken als we dat wandelend doen”, zegt professor Steven Vos.

De (blauwe) route

Om het wandelend vergaderen goed beheersbaar, maar ook veilig te houden, is het beter om niet meer dan met vier mensen op pad te gaan. “We hebben de route zo gekozen dat er bijvoorbeeld genoeg ruimte is om met vier mensen naast elkaar te lopen”, zegt promovenda Ida Damen.

De route - een blauwe lijn – is 1,8 kilometer lang en neemt ongeveer 25 minuten aan wandeltijd in beslag. Bewust hebben de onderzoekers ervoor gekozen dat de route langs de belangrijkste gebouwen en faculteiten loopt. “Op die manier kunnen mensen onderweg weer aansluiten of bij een gebouw afspreken.”

Gezonder en beter

De voordelen van wandelend vergaderen zijn legio denken de onderzoekers. “Het kan zijn dat het makkelijker praat als je buiten aan het wandelen bent”, zegt Ida Damen. De prof gaat zelfs nog een stapje verder. “Vaak helpt het om wat gevoelige onderwerpen makkelijker te sprake te brengen.”