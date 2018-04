Van wie is deze vingerafdruk?

HELMOND - In Helmond is een bijzonder sieraad gevonden. Het gaat om een hanger met een vingerafdruk. Een wijkagent plaatste dinsdag een foto op Twitter, in de hoop dat eigenaar zich meldt.

Achter op de goudkleurige hanger staat een datum vermeld '.... 2005'. Waar het sieraad precies is gevonden, is niet duidelijk.