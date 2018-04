'Om half 5 's morgens wakker van verkeer', bewoners willen geluidswal langs A67

KNEGSEL - Wie de wijk Oeyenbos in Knegsel binnenrijdt, waant zich in een lommerrijk paradijs. Villa's uit de jaren zestig liggen tussen het groen en vrolijk gekwetter van vogeltjes vult de lucht. Maar schijn bedriegt, vinden de bewoners van de wijk. Zij zijn een petitie begonnen voor een geluidswal bij de snelweg A67. "Ik word om half vijf in de ochtend al wakker van het aanzwellende verkeer."

Vorige week hebben bewoners van de wijk de petitie online gezet. In de wijk wonen tussen de 100 en 200 mensen en de eerste 40 handtekeningen zijn al binnen, vertelt één van de initiatiefnemers, Mirjam Wesselink. De bewoners willen een lange geluidswal die langs de hele wijk loopt.









'Het was een droomplek'

Veel van de bewoners in de wijk Oeyenbos wonen er al sinds de jaren zestig, toen de snelweg er nog niet lag. "Het was een droomplek", zegt buurtbewoonster Ine Naastepad, die nu pal tegen de A67 woont. Het verkeer overstemt al het andere geluid in haar tuin. Ine probeerde zelf een geluidswal aan te leggen, maar die is niet bestand tegen het toenemende geweld van de snelweg.









"We waren er destijds al niet blij mee, maar de weg was nog gewoon stil", vertelt Ine. "Je kon de weg zelfs gewoon oversteken om aan de andere kant te gaan wandelen", zegt Mirjam Wesselink. "Dat zou nu zelfmoord zijn." De buurtbewoners snappen wel dat de weg druk is geworden. "We rijden er zelf ook overheen, we hebben niets tegen de weg zelf."

A67 groeit uit jasje

De bewoners vinden wel dat de A67 flink uit zijn jasje is gegroeid en dat de wijk steeds onleefbaarder wordt. "Als we dit destijds hadden geweten, waren we hier nooit gaan wonen", zegt Ine. "We zijn ook bang voor het fijnstof", zegt Mirjam.

Tussen de snelweg en de buurt ligt nog een stukje bos. Maar tot ergernis van de bewoners is daar al het lage groen weggehaald. "Dat lage groen hield het geluid en het fijnstof nog tegen, nu is het helemaal kaal en zie je de auto's rijden", zegt Wesselink. De buurtbewoners gaan de komende twee weken nog verder met handtekeningen inzamelen. "Het kost tijd, want iedereen wil zijn ei hierover kwijt."