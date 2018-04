Willem II hoeft niet te rekenen op langer verblijf ambitieuze Ben Rienstra

TILBURG - De kans dat Ben Rienstra (27) ook volgend seizoen voor Willem II speelt is heel klein. De middenvelder, die dit seizoen van AZ wordt gehuurd door de Tilburgers, zegt open te staan voor een buitenlands avontuur. "Ik denk dat ik daar nu de leeftijd voor heb."

Rienstra is zeer succesvol in Tilburg. Hij is aanvoerder van de ploeg en scoort opvallend veel voor een middenvelder. De teller staat al op negen doelpunten in de competitie. "Het zou lekker zijn om in de dubbele cijfers te komen."



Voor Rienstra is het niet vreemd dat hij zoveel scoort. "Dat heb ik in de jeugd ook altijd gedaan. Ik ben een speler die graag voor het doel komt. De laatste twee jaar bij AZ had ik een wat meer verdedigende rol en kwam ik dus ook minder in scoringspositie."



In Alkmaar heeft de middenvelder nog een contract tot 2020. "In principe gaan we na dit seizoen uit elkaar, mits er een goede deal komt." Het liefste zou Rienstra zijn carrière in het buitenland vervolgen. "Daar heb ik wel oren naar."



Gevecht om handtekening

Willem II lijkt geen kans te maken in de strijd om de handtekening van de speler. Al heeft Rienstra wel mooie woorden over voor de Tilburgse club. "Ik heb het hartstikke naar mijn zin en vind het ook geweldig om te blijven. Daar gaat het niet om. Maar ik heb ook ambitie en ik denk dat ik nu de leeftijd heb om een keer een avontuur aan te gaan."