Landskampioen PSV niet direct geplaatst voor de Champions League

EINDHOVEN - PSV wist zich zondag door een 3-0 overwinning op aartsrivaal Ajax voor de 24ste keer te kronen tot landskampioen van de Nederland. Kampioen in Nederland betekent normaal gesproken directe plaatsing voor de Champions League, maar PSV zal niet meteen in de groepsfase van het miljoenenbal instromen.

Door de mindere resultaten in de afgelopen vijf jaar van de Nederlandse clubs in Europa krijgt de kampioen van Nederland niet direct een plekje in de Champions League. Nederland staat op dit moment op de veertiende plek op de UEFA-ranglijst, en dat houdt in dat PSV in de derde voorronde van de Champions League moet instromen.

Vierde voorronde

Daardoor moet PSV twee rondes overleven om uiteindelijk de groepsfase te behalen. Toch is de kans aanzienlijk dat PSV instroomt in de laatste, vierde voorronde, ook wel de play-offs genoemd. Dat is goed mogelijk als de winnaar van de Champions League zich al heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League via de eigen competitie. En de ploegen die nog strijden om de winst in de Champions League, staan op dit moment in hun eigen competities op plekken die recht geven op Champions League-voetbal. Daardoor zou Nederland, en dus PSV, een plekje opschuiven en dus een voorronde later kunnen instromen. De duels in de laatste voorronde worden gespeeld op 21 en 22 augustus.

Deelname aan de vierde ronde betekent dat PSV bij verlies mag deelnemen aan de groepsfase Europa League. Bij winst speelt PSV in de Champions League. Bij verlies in de play-offs verdienen de Eindhovenaren al minimaal acht miljoen euro, zo berekende het ED. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert helemaal veel geld op: vijftien miljoen euro. Elke overwinning in de groepsfase levert nog eens 2,7 miljoen euro op en een gelijkspel negen ton.

De laatste keer dat PSV deelnam aan de Champions League, in het seizoen 2016-2017, strandden de Eindhovenaren in de groepsfase. Toch leverde die deelname de club bijna 23 miljoen euro op. Sindsdien zijn de bedragen die de UEFA uitkeert nog hoger geworden.