'De knal was tot in Vught te horen', buren geschrokken van explosie Den Bosch

DEN BOSCH - Het is hét gesprek van de dag in de Amsterdamstraat in Den Bosch. Bewoners zijn enorm geschrokken van de explosie bij een appartement, afgelopen maandagnacht. "De knal was tot in Vught te horen."

Onbekenden legden een explosief voor de deur van de woning. De ontploffing zorgde voor forse schade. De voorruit van het appartement ligt aan diggelen, een regenpijp is vernield en de deur is beschadigd. Naast de deur is de muur zwartgeblakerd.

"Natuurlijk schrik je hiervan", vertelt een buurvrouw. "Je ligt te slapen en dan maak je zoiets mee." De man die in het appartement onder haar woont, kent ze wel. "Het is een hele spontane man, rustig ook. Hij zegt altijd gedag."



Televisie kijken

Niemand raakte gewond bij de explosie. De bewoner keek op het moment van de ontploffing televisie aan de achterkant van het appartement. Zijn hond lag in de buurt van de deur, maar die bleef ook ongedeerd.

Gerichte actie

De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat. Het onderzoek is dinsdagmiddag nog in volle gang, getuigen wordt gevraagd zich te melden.