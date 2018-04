Hans Teeuwen maakt parodie op excuusvideo van Dotan

EINDHOVEN - Dotan werd als zoon van kunstenares Patty Harpenau geboren in Jeruzalem, hij groeide op in Amsterdam. Hans Teeuwen groeide op in een katholiek gezin in Budel. Hij trok later naar Amsterdam. De twee hebben sinds enkele dagen nog iets gemeen: de excuusvideo.

Zanger Dotan maakte de video noodgedwongen nadat de Volkskrant afgelopen weekend onthulde dat hij zich op social media uitgaf voor andere personen die vooral de loftrompet staken over . . . . Dotan. Teeuwen maakte op zijn eigen wijze een parodie.

Brabantse journalist

Dotan deed nog meer dingen. Eén van zijn aliassen gaf zich uit voor een journalist van het Brabants Dagblad en rondom Paaspop, waar een optreden van Dotan door de echte kenners werd neergesabeld, dreigde hij als Eric van Rijn, radiomedewerker van Omroep Brabant, dat hij de recensent van het slechte stuk zou aanpakken.

Brabant is booming. Zuidoost-Brabant, beter bekend als Brainport, klast de randstad er op alle manieren uit. Eindhoven is niet alleen voetbalhoofdstad van Nederland, maar ook designhoofdstad en techniekhoofdstad. Logisch dat Dotan zich uitgeeft voor journalist van Brabantse media. Iedereen wil er nu bij horen.

Verdorven of briljant

Terwijl de columnisten over elkaar heen buitelen om Dotan als een speelbal heen en weer te gooien gaat een in Brabant groot geworden cabaretier er eens even op z’n gemak voor zitten. Tegen de achtergrond van een witte muur maakt hij een parodie die volgens de één verdorven is en volgens de ander briljant.

Hopelijk slaagt de Amsterdammer in Teeuwen er in zijn tegenwoordige stadgenoten te laten lachen want laten we eerlijk wezen zoveel is er in de hoofdstad de afgelopen dagen niet om Brabanders gelachen.