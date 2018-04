Het wordt warm, vergeet je niet in te smeren! Vijf stellingen over zonnebrand en verbranden

EINDHOVEN - Het mag dan lente zijn, de komende dagen krijgen een zomers karakter. De zon wordt geen strobreed in de weg gelegd en dat betekent in de eerste plaats dat we daar volop van kunnen genieten. Maar het risico om (snel) te verbranden ligt op de loer. Dermatologen Tim Smits (Máxima Medisch Centrum) en Marlies Wakkee (Erasmus MC) reageren op vijf stellingen over verbranding door de zon.

Je bent beter beschermd tegen de zon als je in de winter regelmatig onder de zonnebank ligt

Wakkee: “Je krijgt wel bescherming, maar dat staat ongeveer gelijk aan jezelf insmeren met zonnebrandcrème met factor 4. Dat heeft dus nauwelijks waarde. ‘Voorzonnen’ heeft niet zoveel zin, als je jezelf wil beschermen moet je insmeren.”

Smits: "Dat is een misvatting. Een zonnebank geeft UVA-straling af, die maakt de huid alleen bruiner maar niet dikker. Deze wijze van bruinen is dus als bescherming niet lang houdbaar. De zon daarentegen geeft behalve UVA- ook UVB-straling af die de huid zowel verkleurt als dikker maakt."

Een keertje verbranden is niet zo erg

Wakkee: “Iedere keer verbranden is schadelijk, dus het is wel erg. Vooral jonge kinderen lopen risico. Kinderen die verbranden, hebben op latere leeftijd meer kans op huidkanker. Dat risico verdubbelt op latere leeftijd.”

Smits: "Een verbranding is in feite een ontsteking van je huid. Dus ook één keer verbranden, veroorzaakt meetbare schade. Als je het aantal verbrandingen gaat stapelen, neemt het risico op huidkanker toe. Kortstondige verbrandingen, zeker ook op jonge leeftijd, kunnen leiden tot een melanoom."

Zolang je kleding draagt, kun je niet verbranden

Wakkee: “Ook dat is niet zo. De zon gaat door je kleding heen. Maar hoe dikker de stof geweven is, hoe meer je wordt beschermd. Want kleding kan je natuurlijk wel wat beschermen. Als de kleding nat wordt, bijvoorbeeld in de zee of het zwembad, beschermt het je minder.”

Smits: "Alleen als de kleding geen licht doorlaat. Houd maar eens een fijnmazig katoenen kledingstuk tegen het raam, dan zie je het licht er doorheen komen. Dat zal dus zeker niet voor 100 procent beschermen tegen UV-straling."

Bewaarde zonnebrandcrème kun je een jaar later gewoon gebruiken

Wakkee: “Het advies is toch om de crème een jaar te vervangen. Mogelijk werkt de crème dan niet meer naar behoren. Eigenlijk hoort je zonnebrandcrème gewoon op te zijn na een jaar. Blijven smeren!”

Smits: "Let in ieder geval op de houdbaarheidsdatum. Beschouw zonnebrandcrème als een geneesmiddel en lees de toelichting. Zonnebrandcrème moet je koel en uit de zon bewaren, anders kan het product instabiel worden en niet of nauwelijks meer werken. Ik zou het zeker niet jarenlang bewaren, zeker als je een dagje op het strand bent geweest."

Je verbrandt sneller als de zon voor het eerst sinds maanden weer krachtig is

Wakkee: “Dat is wel zo, want je huid is minder gewend. De tip voor nu is: als je naar buiten gaat en je doet een shirt met korte mouwen aan, smeer je dan in voordat je het shirt aantrekt. Dan bescherm je alle plekjes.”

Smits: "Dat klopt. De huid kan beter wennen door blootstelling aan enkele, afwisselende perioden zon. Dan heeft de huid zich al aangepast en voorkom je dat je bij de eerste felle zon meteen verbrand."

De gouden tip

Wakkee: “Smeer je ’s ochtends vroeg al in voordat je je kleren aantrekt. Herhaal dat vervolgens elke twee uur en probeer daarnaast beschermende kleding te dragen. Een hoed of pet als je in de zon loopt en een zonnebril voor je ogen."

Smits: "Smeer je in met zonnebrandcrème met minimaal factor 20. Doe dat iedere twee uur. Ook als je een hogere factor gebruikt, want die beschermt echt niet langer. Bedek je huid met kleding en draag een pet of of hoed. En zoek vooral niet de volle zon op in de heetste uren."