Vrouw die verhouding had met getrouwde man urenlang gegijzeld en gemarteld door boze echtgenote

ZUNDERT - Een vrouw uit Zundert die een verhouding had met een getrouwde man, is daar op bizarre wijze voor gestraft. De echtgenote heeft haar op een stoel vastgebonden, geslagen, haar lange haren afgeschoren en haar vagina ingesmeerd met sambal. "Ik dacht dat ik hier niet levend uit zou komen", verklaarde het slachtoffer later. Dinsdag werd de zaak behandeld voor de rechtbank in Breda.

Het gebeurde op 1 december 2017. Het slachtoffer werd urenlang gegijzeld in een huis in Zundert. Wat er gebeurde, leest als een marteling en dat was het volgens het slachtoffer ook: "Ik dacht, het zijn ervaren martelaars. Ze wisten hoe belangrijk mijn lange haren voor mij zijn. Het kan wel vijf jaar duren voordat die weer zijn aangegroeid."

Afghanistan

Het slachtoffer leeft nog steeds in grote angst. Ze is gevlucht uit Afghanistan. Een tijdje terug was ze weer even in haar geboorteland en ze voelde zich daar veiliger dan hier. Haar sociale contacten zijn weggevallen: "Buurtbewoners praten niet meer tegen me." De vrouw heeft twee kleine kinderen.

Video

In de rechtszaal werd ook een video getoond waarop het kaalscheren is te zien. Dat gebeurde vakkundig, want één van de twee daders is kapster. Op de video zijn een hoop verwijten en geschreeuw te horen. Het slachtoffer werd ook afgeperst. Als ze geen 8000 euro zou betalen, zouden foto's van haar blote borsten op internet worden gezet.

De verdachten van de bizarre mishandeling zijn twee vrouwen. Eén van hen is de echtgenote van de man met wie het slachtoffer was vreemdgegaan. De andere vrouw hielp haar. Deze vrouw was echter niet bij de behandeling van haar rechtszaak. Dat kon ze volgens haar advocaat niet aan.

De vrouw is door een psycholoog onderzocht en blijkt het IQ te hebben van iemand van ongeveer 4 jaar oud. Volgens haar advocaat heeft ze inderdaad geholpen bij de mishandeling, maar dat deed ze volgens hem omdat ze dat moest van de andere vrouw. Hij wil dat zijn cliënte wordt vrijgelaten.

Sambal

Maar de officier van justitie ziet dat anders. Volgens haar heeft ook zij schuld. "Ze heeft de duim van het slachtoffer naar buiten gedraaid en haar vastgebonden. Ze heeft de benen van het slachtoffer vastgehouden zodat de andere vrouw sambal in haar vagina kon smeren. Voor het slachtoffer was dit een hel."



De officier eist twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Het slachtoffer eist ook een schadevergoeding van 1629 euro, omdat ze een pruik moest kopen. En ze wil 12.000 euro smartegeld. De rechter doet over twee weken uitspraak.



De hoofdverdachte staat op 3 juli voor de rechter. De officier van justitie liet al doorschemeren dat ze tegen deze vrouw een zwaardere straf zal eisen.