Sven doet huwelijksaanzoek bij kampioensfeest PSV: 'Een mooiere dag had ik niet kunnen kiezen'

EINDHOVEN - Het was een feestelijke dag, de huldiging van landskampioen PSV, maar het werd nóg specialer voor Sven en Denise uit Helmond. Terwijl het stel met tienduizenden anderen de PSV-spelers uitzinnig toejuichten op het Stadhuisplein, ging Sven opeens - met een roze rokende rookpot in de hand - door de knieën voor zijn vriendin. "Een kwartier voordat ik het vroeg, besloot ik het te doen."

Het was een spontaan idee, het huwelijksaanzoek. "Ik had het niet zo gepland, nee. Maar mijn gevoel was: dat is mijn meisje, en daarop besloot ik haar te vragen", zegt Sven. "Tussen de feestvierende massa heb ik nog snel op internet gekeken of er een juwelier in de buurt zat, zodat ik een ring kon kopen, maar die waren allemaal al dicht. Dus heb ik haar maar met een rookpot gevraagd."

'Nee, nee! Echt?'

Denise was totaal overdonderd en reageerde in eerste instantie met een luide nee. "Hij stond daar met die rookpot en ging door z'n knieën. Ik dacht, hij maakt een grapje. Nee, nee! Echt?" Toen de eerste schrik voorbij was, zei ze alsnog volmondig ja, onder het oog van de joelende PSV-supporters.

Ring op straat

Sven en Denise hebben er al een paar keer grapjes over gemaakt, het huwelijksaanzoek. "Ik heb al eens eerder op m'n knieën gezeten, dat was vorig jaar met carnaval", vertelt Sven. "Ik zag een ring liggen op straat en vroeg haar: schatje, wil je met mij carnaval vieren?"

Wanneer de grote dag is, dat zijn de twee nog druk aan het plannen. Spijt van het spontane huwelijksaanzoek is er niet. "Als alles goed zit en je houdt veel van elkaar, dan maak je op een gegeven moment de keuze om tegen elkaar te zeggen: wij gaan de rest van ons leven met elkaar delen. Dat moment is nu."