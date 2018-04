Doorrijder Oss: 'Ik snap impact van mijn daad op jonge gezin'

OSS - Hij heeft spijt en hij wil betalen, want hij snapt best wat voor impact zijn daad op het jonge gezin heeft. Ja, hij was onvoorzichtig, maar hij deed het niet met opzet.

De man (39) die in de oudejaarsnacht in Oss een jonge vrouw aanreed toonde dinsdag tijdens een regiezitting voor de rechtbank vooral berouw. Justitie blijft er bij dat hij vervolgd moet worden voor tweemaal poging tot doodslag. De vader van het slachtoffer was niet onder de indruk van de spijtbetuigingen. Zijn dochter is er veel slechter aan toe dan het aanvankelijk leek.

Meegesleurd

De vrouw werd in de nieuwjaarsnacht door een bestelbus geschept op de Berghemseweg in Oss, terwijl ze bezig was om vuurwerk op te ruimen. Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op. Ook kon een man op de Looveltlaan maar net op tijd opzij springen voor de bus, die door de woonwijk raasde. Volgens justitie is dat tweemaal poging tot doodslag.









De verdachte ging er na de aanrijding vandoor. Zijn auto werd later in de gemeente Barneveld teruggevonden. Op dezelfde dag wilde een man uit Driebergen-Rijselburg een verklaring over de zaak afleggen op het politiebureau in Oss. Tijdens dat gesprek bleek hij zoveel details te weten dat hij als verdachte werd gearresteerd.

Bekende van familie

Wrang detail is dat later bleek dat een bekende van de getroffen familie ook in het busje had gezeten. Die had al die tijd gezwegen.

Vóórdat de verdachte de vrouw aanreed, veroorzaakte hij al een kop-staartbotsing. "Hij reed als een dolle door Oss", aldus de officier van justitie. Volgens de officier zou hij ook nog eens kinderporno in bezit hebben gehad. De verdachte vertelde dat hij die nacht vier biertjes had gedronken en dat hij zo’n zeventig kilometer per uur had gereden.

Op krukken

De vader van het slachtoffer heeft alles in het werk gesteld om de dader op te sporen. Hij vond het spannend in de rechtszaal met hem geconfronteerd te worden. Van alle spijtbetuigingen was hij niet onder de indruk. Zijn dochter is er namelijk erger aan toe dan aanvankelijk leek. In eerste instantie leek ze er af te komen met een hersenschudding en wat kneuzingen. Maar maanden later loopt ze nog op krukken door fors letsel in haar benen en heeft ze een litteken in het gezicht.

Tijdens de regiezitting bleek dat de verdachte niet voor het eerst voor de rechter stond. Hij heeft een verleden van rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed. Zijn zaak wordt 25 juni inhoudelijk behandeld.