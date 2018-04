Fietser komt om het leven bij ongeluk in Best

BEST - Bij een ongeluk op de Sint-Oedenrodeseweg in Best is dinsdagmiddag een fietser om leven gekomen. De oudere man werd rond kwart voor twee op het kruispunt met de Ringweg aangereden door een bestelbusje.

De politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De weg was enige tijd afgesloten vanwege technisch onderzoek. Rond kwart over drie werd de weg weer vrijgegeven.