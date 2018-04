Meisje aangerand in trein naar Tilburg, politie zoekt blonde jongen die alles zag

MAARHEEZE/BOXTEL - Een jonge vrouw van 21 jaar is in de trein van Maarheeze naar Tilburg aangerand. Ze werd op zondagavond 11 maart belaagd door een onbekende man. Dat maakte de politie dinsdag bekend met een getuigenoproep. Er wordt vooral gezocht naar een medereiziger die de aanranding heeft gezien.

De jonge vrouw stapte in Maarheeze op de trein van 22.56 uur en arriveerde kort voor middernacht op Tilburg Centraal. Onderweg kwam een onbekende man naast haar zitten. Hij knoopte een gesprek met haar aan. Plotseling begon de man haar te betasten en te zoenen. Vermoedelijk is de man daarna om 23:34 uur in Boxtel uitgestapt.

De politie is nu op zoek naar getuigen. In het bijzonder naar een jongen die tijdens het incident schuin tegenover het slachtoffer zat en uit een blikje bier dronk. Nadat de dader de trein had verlaten, kwam deze jongen namelijk bij de vrouw zitten en vertelde dat hij alles had gezien.

Deze belangrijke getuige zou een lange, slanke jongen met blond kort haar zijn. Hij droeg een gekleurd mutsje en had een rugzak bij zich. Vermoedelijk is de jongen uitgestapt op Station Tilburg Universiteit.

Signalement dader

Volgens het slachtoffer was de dader een man, ongeveer 25 tot 27 jaar en droeg hij een legergroene jas met een kraagje. Hij had haar tot op zijn schouders en sprak Nederlands met een buitenlands accent.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft, maar in het bijzonder de jonge medereiziger, om contact op te nemen. Dat kan door te bellen naar 0900-8844.